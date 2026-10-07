Στη δημόσια διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος διάβασε αρχικά το σημείο με το οποίο η Άννα Βίσση ολοκληρώνει τη δήλωσή της: «Ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει… Άννα Βίσση».

«Ήρθε, δεν ήρθε. Τι έγινε με τα λεφτά; Τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Δεν τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Αλλά φαίνεται εδώ πέρα ότι αυτά τα διακόσια, τριακόσια χιλιάρικα είναι επιπλέον των πεντακοσίων που πήρε», σχολίασε στη συνέχεια ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η Ανθή Βούλγαρη πήρε θέση από την πλευρά της: «Πριν τη συναυλία ο Καρβέλας ζητούσε πάρα πολλά χρήματα. Δεν του δόθηκαν. Ε, τότε ήρθε η ρήξη, που σου λέει ούτε θα έρθεις και στη συναυλία, δε θα κάτσεις ούτε δίπλα μας. Έχει πάρει κάποια χρήματα, κατά την Άννα Βίσση, από τον κύριο Κούστα, τα οποία δεν επεστράφησαν και ποτέ».

«Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγοκολόνα μεταξύ τους. Δεν τα βρίσκουν ούτε στα λεφτά. Γιατί στο Παναθηναϊκό Στάδιο δεν έγινε αυτό και έγινε στο Ολυμπιακό; Και έδωσε και τραγούδι μετά το Παναθηναϊκό Στάδιο», πρόσθεσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Εδώ φαίνεται ότι έχουν βγει τα μαχαίρια τώρα, γιατί ο καθένας έχει τραβήξει και διαφορετικούς δρόμους. Φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα βρουν και μεταξύ τους», κατέληξε ο παρουσιαστής στον αέρα του MEGA.

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