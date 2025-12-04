Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα», ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια και τις εικασίες που τον ακολουθούν εδώ και χρόνια σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά τη συνέντευξή του, βρέθηκε καλεσμένος μέσω σύνδεσης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης, με σκοπό να δώσει μερικές απαντήσεις αλλά και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.

«Όταν μετά από τέσσερα χρόνια γάμου, συνεχίζουν και με ρωτάνε για τα προσωπικά μου, όπως δεν κρύφτηκα τότε δεν θα κρυφτώ και τώρα. Γιατί μετά από τέσσερα χρόνια, συνεχίζω και διαβάζω σχόλια τύπου “ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού”. Αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να αμυνθώ και πίστεψέ με θα είμαι αμείλικτος σε αυτό το θέμα.

Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να προσβάλει ξανά ό,τι έχει να κάνει με μένα. Τον εαυτό μου τον έχω αποδεχτεί, η σύζυγος μου με έχει αποδεχτεί, εγώ έχω αποδεχτεί εκείνη και είμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι, απλά από τη στιγμή που με ρωτάς είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, δεν ξέρω γιατί τους προβληματίζει τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να το δεχτούν και ζητάνε από εμένα να το δεχτώ. Να δεχτώ τι; Κάτι που δεν ισχύει; Με το ζόρι θέλει ο άλλος να βάλει μια ταμπέλα σε μένα, ενώ ο ίδιος την έχω απορρίψει δημόσια. Βεβαίως και με ενοχλεί και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, έχω και μια οικογένεια.

Όση ώρα σου τρώει να με κρίνεις να πας να δουλέψεις, γιατί εγώ δουλεύω, Χριστιάνα στο ορκίζομαι 19 ώρες το 24ωρο, κοιμάμαι πέντε ώρες και τις υπόλοιπες δουλεύω και ακούω μία κριτική από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα sites και τα δημοσιεύματα, η οποία δεν μου αξίζει και δεν είναι απάντηση να λέτε “προκαλεί”. Όχι παιδιά δεν προκαλώ» ξεκαθάρισε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Στο τέλος, ο γνωστός θεατρικός παραγωγός δεν άντεξε και λύγισε λέγοντας: «Πόση υπομονή πρέπει να κάνω;».

govastiletto.gr -Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι γκέι» – Βάζει τέλος στις φήμες για τη σεξουαλικότητά του