Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στον ΑΝΤ1.

Στην αποκαλυπτική συνέντευξή του, ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε σε νεαρή ηλικία και παραλίγο να του στερήσει την αθλητική του καριέρα.

Ο αθλητής αποκάλυψε ότι ο γιατρός που τον εξέτασε είπε στους γονείς του πως δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του στον αθλητισμό.

Με τον πατέρα του Χάρη

«Όταν ήμουν 18 χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα έναν οστικό οίδημα στα πόδια και ήταν τόσο δυνατός… Δεν ήμουν μπροστά όταν ο γιατρός είπε στη μητέρα μου ότι δεν θα καταφέρω να επανέλθω στο επίπεδο που ήμουν. Τότε είχα κάνει παγκόσμια ρεκόρ παίδων και εφήβων, οπότε είχα μια καριέρα να διανύσω. Είχα αυτόν τον τραυματισμό και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι “ο Εμμανουήλ δεν θα συνεχίσει την καριέρα που έχει γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος”.

Αλλά με την αγάπη που έχω στην οικογένεια μου ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά να παλέψω και να πιστέψω… Δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο. Όταν πιστεύουν πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένεια σου είναι το φως. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους γονείς που με βοήθησαν να δω αυτό το φως και να με βγάλουν έξω από τραυματισμούς, ρατσισμό, κατάθλιψη. Είμαι τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι και τα βλέπω όλα θετικά» εξομολογήθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής.

