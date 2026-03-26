Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε αρνητικό σχόλιο που δέχτηκε στα social media, αναδεικνύοντας τη στάση της απέναντι στη δημόσια προβολή της προσωπικής της ζωής.

Συγκεκριμένα, χτες (25/3), ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok με την ανθοδέσμη που της έστειλε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, μετά την ακύρωση των πλάνων τους για την Εθνική Εορτή. Το post γέμισε σχόλια, με αρκετούς να κάνουν λόγο για «διαφήμιση της ευτυχίας».

Ένα από αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα βαρεθεί με τη διαφήμιση της ευτυχίας ποτέ».

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε: «Σας δείχνω στα social εδώ και χρόνια όλη την πραγματικότητα, τις δυσκολίες, τους χωρισμούς, τα δικαστήρια, τις απώλειες, ΟΛΑ! Και η ζωή είναι στιγμές, οπότε θεωρώ ότι αξίζει να μοιραστώ και τα όμορφα».

Με αυτή τη δήλωση, η Ιωάννα υπενθυμίζει ότι η διαδικτυακή της παρουσία δεν περιορίζεται μόνο στις ευχάριστες στιγμές, αλλά αντικατοπτρίζει και τις προκλήσεις της ζωής της, προβάλλοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικής της πορείας.



