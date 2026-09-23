Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον ισχυρό δεσμό που τους έδενε αλλά και στη σπάνια μουσική φυσιογνωμία του συναδέλφου του, εξομολογούμενος πως του είναι ακόμη αδιανόητο να διαχειριστεί την απώλειά του.

«Είναι τεράστια η απώλειά του, μεγάλη στεναχώρια», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η σχέση τους δεν περιοριζόταν στις τηλεοπτικές τους συναντήσεις και στη συνεργασία τους μπροστά στις κάμερες. «Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήμασταν κοντά με τον Γιώργο και έξω από το Voice. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ο πιο αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει περάσει από το ελληνικό μουσικό στερέωμα», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

Ο Χρήστος Μάστορας και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν έρθει πιο κοντά μέσα από την κοινή παρουσία τους στο «The Voice of Greece». Οι δύο καλλιτέχνες είχαν μοιραστεί αρκετές φορές τη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, παρουσιάζοντας αυθόρμητα ποτ πουρί και τραγούδια.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κοινές εμφανίσεις τους ήταν στον τελικό του «The Voice», τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ερμήνευσαν μαζί το «Να περνάς».

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