Στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” παραχώρησε δηλώσεις η Μπέσσυ Αργυράκη. Η δημοφιλής τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για μια σειρά από θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας τις σχέσεις της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση της κόρης της να αποστασιοποιηθεί από τον χώρο της τηλεόρασης.

«Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας είναι ένα ζευγάρι που έδωσε πάρα πολλά. Θα ήθελα όλο αυτό το πράγμα να μην κυκλοφορούσε προς τα έξω, να υπήρχε μια εσωτερική λύση. Το συναίσθημά μου για όλο αυτό είναι απλά λύπη», είπε αρχικά η Μπέσσυ Αργυράκη.

Όσον αφορά στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Ακούγεται σαν ψέμα. Αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος. Ούτε και ο ίδιος δεν θα πίστευε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και όσο λέει το τραγούδι του “Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου”, εγώ θα πω ανήκει σε εμάς για πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Τι είπε για την αποχή της κόρης της από την τηλεόραση

Για την αποχή της κόρης της, Εβελίνας Νικόλιζα από την τηλεόραση, η Μπέσσυ Αργυράκη σχολίασε: «Είναι τόσο πολύ απασχολημένη με αυτά που κάνει μέσα από το κανάλι της, που νομίζω ότι προς το παρόν δεν έχει δείξει να της λείπει η τηλεόραση. Αυτό που μου λείπει από την Εβελίνα, είναι το τραγούδι».

Τέλος, η Μπέσσυ Αργυράκη, ρωτήθηκε και για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται κατά καιρούς στα social media και απάντησε: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και αναίσθητη. Σίγουρα με πειράζει ένα αρνητικό σχόλιο. Λένε ότι το παίζω μπεμπέκα. Δεν το παίζω τίποτα ρε παιδιά, δεν το παίζω τίποτα. Είμαι ο εαυτός μου. Αυτό δεν μπορεί να μου το στερήσει κανείς. Όπως και το να πάω σπίτι μου, δεν μπορεί κανείς να το αποφασίσει εκτός από μένα. Θα το κάνω όταν εγώ νιώθω ότι μπορεί να έχω χάσει τη φωνή μου ή να βλέπω η ίδια ότι έχουν πάψει να με αγαπούν.

govastiletto.gr -Μπέσσυ Αργυράκη: «Έμεινα με το στόμα ανοιχτό με την κόρη μου»