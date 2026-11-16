Μια αποκαλυπτική και συναισθηματική συνέντευξη παραχώρησε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α Τετ» του Alpha Κύπρου, μιλώντας εκ βαθέων για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, η τελευταία σύζυγός του θυμήθηκε τα χρόνια της κοινής τους πορείας, εξήρε τη βαθιά αγάπη και τον αμοιβαίο σεβασμό που τους συνέδεε, ενώ αποκάλυψε και τι θα άλλαζε αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω.

Η ίδια δεν έκρυψε ότι σήμερα, κάνοντας τον απολογισμό της ζωής της, θα ήθελε να είχε αποκτήσει ένα παιδί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο δεν είχε περάσει καν από το μυαλό της μια τέτοια απόφαση, καθώς είχε αφιερώσει όλη της την ενέργεια στον σύζυγό της και στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητάς τους. Μάλιστα, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του γραφείου του, χωρίς να λαμβάνει μισθό, ενώ, όπως αποκάλυψε, τα χρήματα που θα δικαιούνταν κατέληγαν στα Παιδικά Χωριά SOS.

Η σχέση τους υπήρξε πολύ βαθύτερη από έναν συνηθισμένο γάμο

«Δεν μου έχει γίνει πρόταση να γίνει η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου ταινία ή σειρά. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό να προβληθεί στην αληθινή της διάσταση. Γιατί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν ιστορίες, ενώ υπήρξε ένας έρωτας βαθύς, μια αγάπη και ένας σεβασμός και εκείνος προς εμένα, αλλά και εγώ προς εκείνον. Εγώ ήμουν ένα σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα, δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις», ανέφερε αρχικά η κα Λιάνη.

«Δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα»

Στη συνέχεια, περιέγραψε τι ήταν αυτό που έκανε τον Ανδρέα Παπανδρέου να την ξεχωρίσει.

«Ο Ανδρέας ερωτεύτηκε σε εμένα την ανιδιοτέλειά μου. Αυτό το είχε πει και το εκμυστηρευτεί και σε μια συνέντευξη στον Λάλα, ότι η Δήμητρα είναι το μόνο άτομο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, που δε μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ενώ μπορούσε να μου ζητήσει τα πάντα, δε μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Ο χαρακτήρας μου και η αγάπη και το ενδιαφέρον που δεν έφευγα λεπτό από κοντά του… Να σου πω κάτι; Ήταν ένας άνδρας χορτασμένος και από σχέσεις και από γάμους. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες όμορφες, ψηλές. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Ένιωσε τέτοια στοργή και αγάπη που του έδινε άλλα φτερά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε με τρυφερότητα και για τον τρόπο με τον οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου συμπεριφερόταν ως σύζυγος, τονίζοντας ότι δεν της μίλησε ποτέ άσχημα και δεν της έκανε παρατηρήσεις. Ωστόσο, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν μετανιώνει που δεν απέκτησαν μαζί ένα παιδί, παραδέχτηκε ότι σήμερα θα ήθελε να είχε πάρει διαφορετική απόφαση.

«Σαν σύζυγος ήταν γλυκύτατος, δεν μου είπε ποτέ άσχημη ή κακή κουβέντα. Δεν μου έκανε ποτέ παρατήρηση. Όταν κάνω απολογισμό, ναι σήμερα θα ήθελα να έχω ένα παιδί μαζί του, αλλά εκείνη την εποχή δεν το σκεφτόμουν καν. Δεν ήθελα να επιμερίσω την αγάπη μου. Ήταν πολύ μεγάλη η ευθύνη μου απέναντι στον Ανδρέα. Και η ευθύνη μου και οι ώρες μου και οι ώρες γραφείου. Όπως ξέρεις, είχα αναλάβει τη διευθύντρια του γραφείου του, όπου έπαιρνα και παραπάνω δουλειά γιατί έπρεπε να το κάνω αυτό, να μην τον επιβαρύνω. Εγώ πήρα αυτή τη θέση χωρίς να πληρώνομαι. Έτσι; Τα λεφτά μου πηγαίνανε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Δεν πληρώθηκα ποτέ. Ούτε και με ένοιαζε αυτό. Δεν το έκανα ούτε για να δείξω ότι είμαι κάτι. Ξέρεις, θα μπορούσα να έχω ζητήσει κάτι άλλο. Δεν το έκανα αυτό. Το έκανα καθαρά για να ελέγχω την κατάσταση από πλευράς τουλάχιστον από υγείας και επιβάρυνσης με διάφορα επιμέρους ανούσια θέματα που έπρεπε να επαληθευτούν και να μην υπάρχουν καν… Αυτά θα καθιστούσαν την επιμέλεια του παιδιού πολύ δύσκολη εκείνη την περίοδο. Αν ήξερα ότι θα φύγει τόσο γρήγορα, θα είχα κάνει ένα παιδί τότε», εξομολογήθηκε.

«Δεν ήταν ένα χρέος συζυγικό, ήταν ένα χρέος ιστορικό»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις περιοδείες που πραγματοποιούσε στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου.

Όπως θυμήθηκε, όπου κι αν βρίσκονταν, από τη νότια Κρήτη μέχρι τον Έβρο, ο κόσμος την πλησίαζε και της έλεγε να προσέχει τον σύζυγό της: «Πηγαίνοντας στις περιοδείες υπήρχε ένα σύνθημα μοναδικό, λες και ήταν συνεννοημένοι. Από τη νότια Κρήτη μέχρι τον Έβρο όλοι μου χτυπούσαν την πλάτη και μου έλεγαν να τον προσέχεις. Αυτό μου προκαλούσε ένα δέος, έναν φόβο, μια ανασφάλεια. Γι’ αυτό πολλές φορές ήμουν ξύπνια και παρακολουθούσα και την ανάσα πώς είναι. Δεν ήταν ένα χρέος συζυγικό, ήταν ένα χρέος ιστορικό».

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