Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Denise Richards επέστρεψε στις iconic πόζες του παρελθόντος, ντυμένη κουνελάκι, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη θρυλική γυμνή φωτογράφισή της για το Playboy.

Με αφορμή το Halloween, η ηθοποιός εμφανίστηκε με μαύρο κορμάκι και αυτιά κουνελιού, ολοκληρώνοντας το look με λευκές μανσέτες και ασπρόμαυρο παπιγιόν, παραπέμποντας στην φωτογράφισή της για το εξώφυλλο του περιοδικού το 2004.

Τότε είχε ποζάρει γυμνή, μόλις πέντε μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού και η εμφάνισή της είχε προκαλέσει αίσθηση.

Η Denise Richards μοιράστηκε στιγμιότυπα από το Halloween look της στα social media, αποδεικνύοντας ότι το εμβληματικό στιλ του Playboy παραμένει ανεξίτηλο στο πέρασμα του χρόνου.

View this post on Instagram A post shared by Denise Richards (@deniserichards)

Govastiletto.gr – Denise Richards – Aaron Phypers: Χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου – Τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρέη τους