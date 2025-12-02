Η Ελεονώρα Μελέτη απάντησε σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στα σχόλια της Έλενας Ακρίτα. Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για τους χαρακτηρισμούς περί «τρανσφοβικής» που ακούστηκαν εναντίον της τον τελευταίο καιρό.

Η Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε εκ νέου στις πρόσφατες δηλώσεις της, επιβεβαιώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά απέναντι σε συναδέλφους της που τη χαρακτηρίζουν με προσβλητικούς τρόπους. Παράλληλα, μίλησε για την παρεξήγηση που προέκυψε με την Έλενα Ακρίτα μετά από αυτές τις τοποθετήσεις της.

Μάλιστα, απάντησε και στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα, με την ίδια να λέει χαρακτηριστικά: «Ο κύριος Παπανώτας τελευταία εμμένει λιγάκι στο να λέει ότι ασχολούμαι με τα προβλήματα που αφορούν στην Πολωνία και στη Μάλτα. Δεν ξέρω εάν τον απασχολούν πολύ τα γυναικεία δικαιώματα. Εμένα τα γυναικεία δικαιώματα, πέρα από τις αρμοδιότητές μου, είναι και είναι ανάγκη μου να τα υπερασπιστώ. Και θεωρώ ότι και ο Δημήτρης, από τη στιγμή που είχε βάλει υποψηφιότητα για Ευρωβουλευτής, οφείλει να ξέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Ευρωβουλευτή».

Σχετικά με τον όρο «τρανσφοβική» που της αποδίδουν, απαντά: «Να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα γυναικεία δικαιώματα. Και επειδή τέθηκε και το ερώτημα αν εγώ έχω λάβει στα σοβαρά και με ωριμότητα το έργο μου, δεν θέλω να το απαντήσω εγώ. Μπορεί να το απαντήσει ο ίδιος ο Δημήτρης στον εαυτό του, ο οποιοσδήποτε πολίτης θέλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να μπούνε μέσα στο προφίλ μου και να δουν το νομοθετικό έργο που έχουμε κάνει 1,5 χρόνο τώρα. Καθόλου δεν με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί το ότι κάνουν τοποθετήσεις που φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει αυτό που όφειλαν, που οφείλουν να κάνουν για να μπορούν να κάνουν αυτές τις τοποθετήσεις.

Βγαίνεις και με λες τρανσοφοβική. Έχεις μπει μέσα βρε να δεις πόσες τροπολογίες έχω προτείνει, υπογράψει, ψηφίσει και περάσει στο Ευρωκοινοβούλιο για τα trans άτομα; Διάβασες όλη μου την τοποθέτηση να δεις ότι τα trans άτομα συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη μου πρόταση; Αν δεν τα έχεις κάνει όλα αυτά και βγαίνεις και με λες τρανσοφοβική, λες ψέματα. Είσαι ψεύτης. Ή αν δεν είσαι ψεύτης και το έχεις κάνει γιατί το είπε ο διπλανός σου, είσαι κακός δημοσιογράφος. Γιατί ο δημοσιογράφος οφείλει να διασταυρώσει αυτό που έχει στα χέρια του.

Μωρέ με τον Δημήτρη τώρα, έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις, πραγματικά. Και με στεναχωρεί γιατί ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει ένας Ευρωβουλευτής. Ξέρει πολύ καλά ποιες είναι οι ατζέντες και η ατζέντα των παρατάξεων που εκπροσωπεί και ο ίδιος. Και αν μη τι άλλο, θα μπορούσε σε κάποια πράγματα να πει “μπράβο της ρε συ. Τουλάχιστον αυτό το έχει κάνει”, κατάλαβες;».

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

