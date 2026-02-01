Η Desi G μίλησε με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, όπου διαγωνίζεται με το τραγούδι της «Aphrodite».

Αν και δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, η ίδια εξήγησε ότι η ελληνική καταγωγή κυλάει μέσα της και είναι η κύρια αιτία που αποφάσισε να προσπαθήσει να εκπροσωπήσει τη χώρα.

Καλεσμένη στην εκπομπή Καλημέρα είπαμε; το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, η τραγουδίστρια περιέγραψε τη σχέση της με τη χώρα: «Από μικρή, κάθε καλοκαίρι ερχόμαστε εδώ. Ο μπαμπάς μου είναι από την Αλόννησο και η μαμά μου μεγάλωσε στη Σκόπελο. Η οικογένειά μου είναι εδώ. Μπορεί να μην γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά κυλάει στο αίμα μου».

Η Desi G δεν έκρυψε τη χαρά της όταν έμαθε ότι το τραγούδι της είχε προκριθεί στον διαγωνισμό: «Η Eurovision είναι μια ευκαιρία να με γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος. Τώρα που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω από μικρή και να μοιραστώ την ιστορία μου… δεν έχω λόγια. Είναι πολύ ξεχωριστό. Όταν έμαθα ότι μπήκα στον διαγωνισμό, τρελαθήκαμε όλοι μας. Κοιμόμουν και ήρθε η μαμά μου να μου το πει… νομίζω με άκουσε όλη η χώρα! Ήταν απίστευτο».

