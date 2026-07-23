Η Μύκονος αποτελεί σταθερά τον αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό της εγχώριας σόουμπιζ, με τα σοκάκια και τα κοσμοπολίτικα μαγαζιά του «νησιού των Ανέμων» να «πλημμυρίζουν» από λαμπερές παρουσίες. Ανάμεσα σε αυτές που καταφέρνουν να κλέψουν την παράσταση και να τραβήξουν πάνω τους όλα τα βλέμματα είναι αναμφισβήτητα η Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Η κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο νησί, προκαλώντας για άλλη μια φορά με την εμφάνισή της. Μάλιστα, η ίδια, μέσα από το προσωπικό προφίλ της στο Instagram μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο νησί, και αυτή τη φορά κατάφερε να… ρίξει την πλατφόρμα με τις αναρτήσεις της. Ο λόγος; Η εμφάνισή της με αβυσσαλέο ντεκολτέ άναψε… φωτιές.

Οι νύχτες στη Μύκονο για τη Δέσποινα Γιανακοπούλου είναι συνώνυμες με εμφανίσεις σε πολυτελή εστιατόρια και διάσημα clubs του νησιού, ενώ η εικόνα της μοιάζει κάθε φορά βγαλμένη από editorial μόδας. Χωρίς ψεγάδι, η 20χρονη κοπέλα είναι αναμφισβήτητα από τις πιο όμορφες παρουσίες, όπου κι αν δώσει το «παρών».

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδινή της έξοδο στη Μύκονο, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «yalla», ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη με την άκρως εντυπωσιακή και σέξι boho εμφάνισή της. Επέλεξε ένα φόρεμα σε τιρκουάζ απόχρωση με ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ντεκολτέ, που αναδείκνυε το μαυρισμένο κορμί της, ενώ το συνδύασε με χρυσά αξεσουάρ, όπως μια ζώνη με νομίσματα στη μέση και ένα μακρύ κολιέ.

Όμως, την παράσταση έκλεψε το statement αξεσουάρ της: ένα neon καπέλο σε κιτρινοπράσινο χρώμα με κεντημένα στοιχεία και εντυπωσιακή πέτρα στο κέντρο, το οποίο χάρισε ένα αέρα αισθησιακής εκκεντρικότητας στο outfit, κάνοντας τα βλέμματα όλων να γυρίσουν προς το μέρος της.

govastiletto.gr – Δέσποινα Γιαννακοπούλου: Το σχόλιο του πατέρα της για την εντυπωσιακή εμφάνισή της σε fashion show