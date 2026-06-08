Δέσποινα Γιαννακοπούλου: Τι απαντά σε όσους την θεωρούν «ντίβα»

H Δέσποινα Γιαννακοπούλου απασχολεί, τις τελευταίας μέρες, τα media, με αφορμή ένα ταξίδι της στο Μπαλί, όπου το ίδιο διάστημα βρέθηκε εκεί και ο Στάθης Σχίζας.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να κυκλοφορήσουν φήμες περί σχέσης, κάτι φυσικά που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα.

Για το ευρύ κοινό, το όνομά της είναι συνδεδεμένο με μία από τις πιο ισχυρές, επιδραστικές και «βαριές» οικογένειες της χώρας. Ως κόρη του δυναμικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η 19χρονη Δέσποινα Γιαννακοπούλου μεγάλωσε κάτω από τα φώτα μιας έντονης δημοσιότητας.

Ωστόσο, η ίδια επιλέγει πλέον να σπάσει τα στερεότυπα της «χρυσής κληρονόμου», να μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζωή της πίσω από τις κλειστές πόρτες, και να απαντήσει με ωριμότητα σε όσους βιάζονται να της κολλήσουν την ταμπέλα της «ντίβας» – για την ομορφιά της δεν τίθεται θέμα, καθώς όσοι την βλέπουν καταλαβαίνουν ότι είναι μία από τις ωραιότερες κοπέλες της γενιάς της.

govastiletto.gr – Δέσποινα Γιαννακοπούλου: Το backstage βίντεο με την Ελίνα Παπίλα από την συνέντευξή της στο «Unblock»