Μία άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Δέσποινα Γιαννακοπούλου πριν λίγες ημέρες στην επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Πάρη Βαλταδώρου στο Καλλιμάρμαρο.

Η 22χρονη κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου επέλεξε να φορέσει για την ξεχωριστή περίσταση ένα total black outfit. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα μαύρο halter top με μία μίνι φούστα, ενώ την παράσταση έκλεψε τόσο το τζάκετ της όσο και οι γόβες της.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι γόβες στιλέτο του οίκου Louboutin, με τη χαρακτηριστική κόκκινη σόλα. Αν και συνηθίζει να αφήνει τα μαλλιά της κάτω, αυτή τη φορά τα έπιασε σε μία ψηλή αλογοουρά. Το look ολοκλήρωσε με μαύρα γυαλιά ηλίου και μία μίνι τσάντα.

Μάλιστα, ο πατέρας της, πρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε ένα emoji με το στόμα ανοιχτό κάτω από τη φωτογραφία της κόρης του.

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