Στο επίκεντρο της κριτικής του Δημήτρη Παπανώτα βρέθηκαν η Δέσποινα Καμπούρη και ο Πάνος Κατσαρίδης. Ο δημοσιογράφος του Alpha, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, εξαπέλυσε “πυρά” κατά του συνεργάτη του Γιώργου Λιάγκα, χαρακτηρίζοντάς τον “ευθυνόφοβο” και αμφισβητώντας την τηλεοπτική του απήχηση. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει καυστικά και τη Δέσποινα Καμπούρη, συγκρίνοντας τη στάση της με εκείνη του Κατσαρίδη στην πρόσφατη αντιπαράθεση για την Ελίνα Παπίλα.

Λίγες ώρες αργότερα, η Δέσποινα Καμπούρη, έστειλε το δικό της μήνυμα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλο παράσημο να σε βρίζει ο Δημήτρης Παπανώτας», φράση την οποία αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Πάνος Κατσαρίδης, λέγοντας «Ξεκάθαρα».

Η απάντηση του Δημήτρη Παπανώτα

Λίγες ώρες μετά από αυτό, ο Δημήτρης Παπανώτας, έστειλε το δικό του μήνυμα, γράφοντας σε ανάρτηση, τα εξής: «Όπου ύβρις το…”κατσαριδότερη του Κατσαρίδη”… Και ο Κατσαρίδης κάθεται ΔΊΠΛΑ της κάθε μέρα!!!! Και ο οποίος αναδημοσίευσε αυτό και υπερθεμάτισε!!! Δηλαδή και ο ΊΔΙΟΣ θεωρεί ότι βρίζουμε κάποιον όταν τον συγκρίνουμε με εκείνον!!! Δεν έχω διασκεδάσει ΠΟΤΕ πιο πολύ…

ΥΓ. Και καλά οι ενέσεις για αδυνάτισμα…Ενέσεις νοημοσύνης θα βγούνε ποτέ στην αγορά;;;

ΥΓ2. Η μόνη ύβρις που βλέπω εγώ είναι η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου τραγουδιού ( Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ) για το συγκεκριμένο μαναφούκι… Να σεβόμαστε και τίποτα…»

