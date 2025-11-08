Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με μια ειλικρινή και εκτενή ανάρτηση στα social media, η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε ότι η σχέση της με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη έχει φτάσει στο τέλος της, έπειτα από μια δεκαετία κοινής πορείας.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως δεν επιθυμούσε να μοιραστεί δημόσια μια τόσο προσωπική κατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, οι επίμονες ερωτήσεις από δημοσιογράφους και η πιθανότητα να δημοσιευθούν ανακριβείς ή αδιάκριτες πληροφορίες την οδήγησαν στο να μιλήσει η ίδια, ώστε να αποφευχθούν τα «φθηνά κουίζ» και τα αναπόφευκτα σχόλια που συνοδεύουν τέτοιες φήμες.

Στην ανάρτησή της, έγραψε: «Με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί», τονίζοντας πως οι δύο τους έζησαν τα πιο όμορφα και δημιουργικά χρόνια της ζωής τους, γεμάτα αγάπη και αλληλοσεβασμό.

Παρά τον χωρισμό, δήλωσε ότι θα τον εκτιμά και θα τον αγαπά πάντα, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο άνθρωπο και αφοσιωμένο πατέρα».

Ευχαρίστησε επίσης, όσους είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει και στάθηκαν δίπλα της με διακριτικότητα.

Το παρασκήνιο των φημών

Το καλοκαίρι, όταν είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν πληροφορίες περί κρίσης στον γάμο τους, η Δέσποινα Καμπούρη είχε επιλέξει να μην απαντήσει, διατηρώντας τότε την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο γάμος και η οικογένεια

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015 στην Κύθνο και απέκτησε δύο κόρες, την Έλενα και τη Χριστίνα. Παρά τον χωρισμό τους, παραμένουν ενωμένοι στον ρόλο τους ως γονείς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Kampouri (@despinakampouri)

Govastiletto.gr – Δέσποινα Καμπούρη: «Έχω δεχτεί bullying στην εργασία μου»