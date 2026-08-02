Με μια ιδιαίτερα συναισθηματική δημοσίευση τίμησε η Δέσποινα Καμπούρη τα γενέθλια του πατέρα της, Ανδρέα Καμπούρη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία η ίδια και μία από τις κόρες της τον αγκαλιάζουν τρυφερά.

Μέσα από το μήνυμα που συνόδευε την εικόνα, άφησε να εννοηθεί ότι η φετινή ημέρα είχε διαφορετική συναισθηματική φόρτιση από αυτή που περίμενε, επιλέγοντας όμως να σταθεί στη δύναμη που αντλούν μέσα από την οικογένεια και την αγάπη τους.

«Κάπως αλλιώς την περίμενα αυτή τη μέρα, γλυκάκι μου. Μαζί όμως γινόμαστε πιο δυνατοί! Μέρα με τη μέρα. Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ!», έγραψε η Δέσποινα Καμπούρη, συνοδεύοντας την ευχή της με μια λευκή καρδιά και ένα emoji γενεθλίων.

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