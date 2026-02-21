Πριν λίγους μήνες, η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε με ειλικρίνεια στα social media ότι η σχέση της με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη έφτασε στο τέλος της, έπειτα από μια δεκαετία κοινής πορείας.

Σε μια εκτενή ανάρτηση, η δημοσιογράφος τόνισε ότι η απόφασή της να μιλήσει δημόσια προέκυψε για να αποφευχθούν ανακριβείς πληροφορίες και αδιάκριτα σχόλια.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί», σημειώνοντας πως η σχέση τους ήταν γεμάτη αγάπη και αλληλοσεβασμό.

Εμείς τη συναντήσαμε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια casual βόλτα, όπου η Δέσποινα δεν έδειχνε να επηρεάζεται από τα φλας των φωτογράφων.

Η εμφάνισή της ήταν κομψή και άνετη, με γήινους τόνους και καφέ μπότες, που αποπνέουν στυλ και ταυτόχρονα άνεση, δείχνοντας πως ακόμα και μετά από προσωπικές αλλαγές, η χάρη και η αυτοπεποίθηση παραμένουν.

Να θυμίσουμε ότι η ίδια , είχε αποκαλύψει στο παρελθόν για την περίοδο που έδωσε την δική της μάχη με την επιλόχειο κατάθλιψη.

«Η περίοδος της λοχείας ήταν πάρα πολύ ζόρικη, ειδικά την πρώτη φορά αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Η αλήθεια είναι ότι το έχω ξαναπεί, πέρασα επιλόχειο κατάθλιψη πολύ βαριά. Δηλαδή δεν ήμουν καθόλου καλά, ήθελα να φύγω και έφυγα από το σπίτι μου. Μετά αποφάσισα να κάνω θεραπεία, πήρα αγωγή για σχεδόν 9 μήνες και συνήλθα την πρώτη φορά», είχε αποκαλύψει η γνωστή παρουσιάστρια.

