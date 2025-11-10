Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Δέσποινα Καμπούρη, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Βαγγέλη Ταρασιάδη, ύστερα από 11 χρόνια γάμου και την απόκτηση δυο παιδιών.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τη σημαντική αυτή απόφαση με τους ακόλουθούς της, συνοδεύοντας την είδηση με μια τρυφερή φωτογραφία.

Η σχέση τους παραμένει αρμονική, με απόλυτη προτεραιότητα την ευημερία των παιδιών τους. Παρά το γεγονός ότι οι δυο τους έχουν χωρίσει εδώ κι ένα χρόνο περίπου, η Δέσποινα ήθελε τον χρόνο της για να το εξωτερικεύσει.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους

Η τελευταία τους ήταν αυτή που έγινε το 2024, στο θέατρο Άλσος – μια εμφάνιση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, καθώς έδειχνε το ζευγάρι χαμογελαστό, χαλαρό και ευδιάθετο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τότε τι θα ακολουθούσε.

Χαμογελαστοί και σε ευχάριστη διάθεση, είχαν δώσει τότε την εικόνα ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τον χρόνο του μαζί. Λίγο καιρό αργότερα, οι δρόμοι τους χώρισαν.

Το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα του Happy Day τοποθετήθηκαν για το διαζύγιο, με την παρουσιάστρια να αναφέρει: «Για να πάρεις την απόφαση ενήλικας, το κάνεις συνειδητά. Θα πω ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, που επικοινώνησαν τον χωρισμό της με μια φωτογραφία αγκαλιά. Πως περιέγραψε την σχέση τους, τον λόγο της… Προφανώς δεν έχει κάτι για να τους απομάκρυνε».

Από την πλευρά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε: «Στη συγκεκριμένη σχέση, υπήρχε και μια κρίση στο γάμο ανάμεσα στο πρώτο και το 2ο παιδί. Τότε υπήρξε διάσταση. Μου έκανε εντύπωση η φωτογραφία στο post. Είναι οξύμωρο. Βάζει μια φωτογραφία που αγαπιούνται τόσο πολύ».

«Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και τους είδα καλά. Να μου πεις ένα ζευγάρι σε αφήνει να καταλάβεις αυτό που θέλει», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

