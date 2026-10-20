Στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε μια προτομή αλόγου, η οποία, σύμφωνα με όσα είχε περιγράψει η ιδιοκτήτριά της, είχε τόσο συναισθηματική όσο και οικονομική αξία. Η Αγγελική βρέθηκε στην εκπομπή με στόχο να δείξει το αντικείμενο στους αγοραστές, όμως η διαδικασία εξελίχθηκε διαφορετικά από το αναμενόμενο, όταν ο συνεργάτης της εκπομπής, Θάνος Λούδος έσπασε το γλυπτό.

Η παρουσιάστρια αιφνιδιάστηκε από το περιστατικό και έμεινε αρχικά σιωπηλή. Την ίδια ώρα, η Αγγελική και ο Θάνος Λούδος ήρθαν σε αντιπαράθεση, διαφωνώντας για το ποιος ευθυνόταν για το σπάσιμο της προτομής, με εκείνον να λέει: «Βάλτε να δείτε τις κάμερες τι έγινε, μήπως κουνήθηκαν τα χαλιά; Μήπως έγινε κάτι με το air condition;».

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Η ιδιοκτήτρια του γλυπτού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση και έφτασε στο σημείο να δακρύσει: «Κυρία Μοιραράκη πείτε μου τι κάνω τώρα;» είπε και συνέχισε: «Είναι πανάκριβο αντικείμενο, έχει και συναισθηματική αξία».

Από τη μεριά της, η Δέσποινα Μοιραράκη την παρακολουθούσε αμήχανη, χωρίς να γνωρίζει πώς θα μπορούσε να διορθωθεί η ζημιά: «Ω Θεέ μου» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Τα πάντα έχουν λύση στη ζωή, μην αγχώνεσαι, μην ταράζεσαι. Μην μου μείνεις τώρα, όχι καρδούλα μου. Παναγία μου τι είναι αυτό που πάθαμε τώρα;».

Η αγωνία της παρουσιάστριας έληξε, όταν αποκαλύφτηκε ότι το περιστατικό ήταν μια φάρσα που είχε ετοιμάσει η ομάδα της εκπομπής ειδικά για εκείνη, με αφορμή την έναρξη της σεζόν. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, η Δέσποινα Μοιραράκη αντέδρασε λέγοντας: «Βρε παλιάνθρωποι όλοι».

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