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Μια φάρσα που σημειώθηκε σε δημοπρασία του «Cash or Trash» προκάλεσε ταραχή στη Δέσποινα Μοιραράκη, με την παρουσιάστρια να αντιδράει έκπληκτη όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «βρε παλιάνθρωποι όλοι».
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε μια προτομή αλόγου, η οποία, σύμφωνα με όσα είχε περιγράψει η ιδιοκτήτριά της, είχε τόσο συναισθηματική όσο και οικονομική αξία. Η Αγγελική βρέθηκε στην εκπομπή με στόχο να δείξει το αντικείμενο στους αγοραστές, όμως η διαδικασία εξελίχθηκε διαφορετικά από το αναμενόμενο, όταν ο συνεργάτης της εκπομπής, Θάνος Λούδος έσπασε το γλυπτό.
Η παρουσιάστρια αιφνιδιάστηκε από το περιστατικό και έμεινε αρχικά σιωπηλή. Την ίδια ώρα, η Αγγελική και ο Θάνος Λούδος ήρθαν σε αντιπαράθεση, διαφωνώντας για το ποιος ευθυνόταν για το σπάσιμο της προτομής, με εκείνον να λέει: «Βάλτε να δείτε τις κάμερες τι έγινε, μήπως κουνήθηκαν τα χαλιά; Μήπως έγινε κάτι με το air condition;».
Δείτε το βίντεο:
Η ιδιοκτήτρια του γλυπτού δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συναισθηματική της φόρτιση και έφτασε στο σημείο να δακρύσει: «Κυρία Μοιραράκη πείτε μου τι κάνω τώρα;» είπε και συνέχισε: «Είναι πανάκριβο αντικείμενο, έχει και συναισθηματική αξία».
Από τη μεριά της, η Δέσποινα Μοιραράκη την παρακολουθούσε αμήχανη, χωρίς να γνωρίζει πώς θα μπορούσε να διορθωθεί η ζημιά: «Ω Θεέ μου» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Τα πάντα έχουν λύση στη ζωή, μην αγχώνεσαι, μην ταράζεσαι. Μην μου μείνεις τώρα, όχι καρδούλα μου. Παναγία μου τι είναι αυτό που πάθαμε τώρα;».
Η αγωνία της παρουσιάστριας έληξε, όταν αποκαλύφτηκε ότι το περιστατικό ήταν μια φάρσα που είχε ετοιμάσει η ομάδα της εκπομπής ειδικά για εκείνη, με αφορμή την έναρξη της σεζόν. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, η Δέσποινα Μοιραράκη αντέδρασε λέγοντας: «Βρε παλιάνθρωποι όλοι».
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