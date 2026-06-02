Μια άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η Δέσποινα Μοιραράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2022.

Η γνωστή επιχειρηματίας μοιράστηκε φωτογραφίες από την τελετή στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι, θυμίζοντας τη στιγμή που τον αντίκρισε με τη στολή του να την περιμένει. Στο μήνυμά της, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης αποκαλύπτοντας πως, μόλις 24 ημέρες πριν τον θάνατό του, τον είχε πάει στο ίδιο εκκλησάκι για τελευταία φορά.

«Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011», έγραψε χαρακτηριστικά, αποχαιρετώντας τον «άγγελό» της.

Όλη η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

«1/6/2011 – 1/6/2026

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία‼️

Την στιγμή που σε αντίκρισα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: «Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!»

Έζησα ένα όνειρο… Κ όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος‼️ Ίσως όνειρο… κάθε γυναίκας!

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα. Κι έτσι 1/6/2022

24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη. Ηταν η τελευταία φορά που πήγαμε …. Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω…Χάρη σε Εσένα ! μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ’ αυτό το όνειρο της 1/6/2011 Σε ευχαριστώ άγγελε μου!»

