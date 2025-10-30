Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δέσποινα Μοιραράκη ήταν καλεσμένη σήμερα, Πέμπτη 30/10, στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα». Η βασίλισσα των χαλιών, και παρουσιάστρια, μίλησε για το θάνατο του συζύγου της, Γιάννη Κοντούλη, 3 χρόνια μετά το θάνατό του από καρκίνο.

Αρχικά, ανέφερε: «Φόρεσα τα μαύρα 1,5 χρόνια. Δεν μπορούσα στην ψυχή μου, αισθανόμουν ότι δεν θέλω να βάλω τίποτα άλλο από μαύρο. Και στο Cash or Trash μου ζητούσαν με ευγενικό τρόπο να φορέσω κάτι άλλο. Δεν το έκανα για να με βλέπει ο κόσμος. Μα ήταν και τόσο υπέροχος αυτός ο άνθρωπος. Ήταν η ωραιότερη φάση της ζωής μου».

Η Δέσποινα Μοιραράκη συμπλήρωσε: «Έχω καταβάλει τεράστια προσπάθεια γιατί το ήθελε και ο ίδιος, δεν είχαμε κοινοποιήσει σε κανέναν τι συνέβαινε, με θαύμαζε για το δυναμισμό μου και αυτό ήθελε. Θέλω να δείχνω σε όλους τους ανθρώπους ότι μπορούν αλλά θέλει μεγάλη θέληση. Μου έλεγε δεν θέλω να μάθει κανένας κάτι, θέλω να είσαι δυνατή, δεν θέλω να σε λυπούνται. Μου έλεγε πάντα αγαπώ την Δεσποινούλα, σέβομαι και εκτιμώ την Μοιραράκη και πάντα θέλω να είσαι αυτό».

Επίσης, η ίδια εξομολογήθηκε: «Έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει στη ζωή μου, αλλά τον κρατώ μέσα στην καρδιά μου. Υπάρχει μια τεράστια πληγή αλλά έχει γύρω γύρω μπετό. Δεν με στεναχωρεί να μιλάω για εκείνον και να λαμβάνω φωτογραφίες με εκείνον».

Τέλος, η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε στην απώλεια των κιλών της: «Κατά την περίοδο πριν 3μιση χρόνια που έφυγε ο Γιάννης και άλλα δυόμιση χρόνια που ήταν χάλια, είχα αυτή την πίεση και το άγχος και είχα αφήσει τον εαυτό μου, μετά που μπήκα στην εκπομπή μου μια ημέρα λέω ξαφνικά, «Δέσποινα εσύ δεν πρέπει να είσαι έτσι». Έκανα ένεση, συνεχίζω να την κάνω, πάντα με ην παρακολούθηση του γιατρού αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να κάνεις διατροφή και γυμναστική. Αυτό μου έχει δώσει μια ευεξία».

govastiletto.gr – Δέσποινα Μοιραράκη: «Ακολουθώ φαρμακευτική αγωγή αδυνατίσματος – Το κορμί θέλει δουλειά»