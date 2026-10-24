Σε μια προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή «Mega Non Stop» και στη Μαρία Αντωνά, η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε για την κακοποίηση που βίωσε στον πρώτο της γάμο, αλλά και για τον αείμνηστο σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, που παραμένει ξεχωριστό κομμάτι της ζωής της.

Η κακοποίηση στον πρώτο γάμο και το φιλανθρωπικό bazaar

Η επιχειρηματίας αναφέρθηκε αρχικά στα δύσκολα παιδικά της χρόνια και στις στερήσεις που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια όσα έζησε στον πρώτο της γάμο.

«Βίωσα πολύ άσχημη κατάσταση και σωματική και λεκτική και έκανα τεράστια υπομονή… Τα παιδιά πολλά εξ αυτών τα είχαν ζήσει. Είμαι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών, γιατί έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο στον πρώτο μου γάμο», ανέφερε.

Με αφορμή τις προσωπικές της εμπειρίες, ανακοίνωσε πως σκοπεύει να διοργανώσει ένα φιλανθρωπικό bazaar, διαθέτοντας ρούχα και προσωπικά αντικείμενα, ώστε τα έσοδα να ενισχύσουν γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η αγάπη για τον Γιάννη Κοντούλη που παραμένει ζωντανή

Η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε με συγκίνηση για τον δεύτερο σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουνίου 2022, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

«Ο ναύαρχος είναι πάντα στην ψυχή μου… Νιώθω ότι με προστατεύει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβα να του πω. Του τα είχα πει και μου τα είχε πει όλα», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιχειρηματίας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος σύντροφος στη ζωή της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, πως ο Γιάννης Κοντούλης θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

«Μέσα σε αυτή την ψυχή και την καρδιά θα υπάρχει πάντα ο Γιάννης, ακόμα και άλλος άνθρωπος να έρθει στη ζωή μου», τόνισε.