«Είμαι υπερήφανη και ηθικά ικανοποιημένη και παίρνω τεράστια δύναμη από την αγάπη του κόσμου. Αυτό με στηρίζει, ειδικά μετά την απώλεια του συζύγου μου. Πρέπει όμως και ο άνθρωπος να μην το βάζει κάτω, να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει», εξομολογήθηκε η γνωστή επιχειρηματίας.

Η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε επίσης στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Cash or Trash, το οποίο παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στο Star, ως πηγή στήριξης στις δύσκολες στιγμές της.

«Λατρεύω το Cash or Trash. Είναι το σωσίβιο που με πήρε από τον ωκεανό και με έβγαλε στην ακτή. Το αγαπώ και δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό», σημείωσε με συγκίνηση.

Η επιχειρηματίας τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να βρίσκει ενέργεια και δημιουργικότητα, δείχνοντας ότι η θέληση και η αγάπη του κόσμου μπορούν να γίνουν το πιο δυνατό στήριγμα στη ζωή ενός ανθρώπου.