Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχθηκε, το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, κόσμο οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην παράσταση «Βάκχες» του Ευριπίδη.

Η νέα σκηνοθετική προσέγγιση του Βούλγαρου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ αποτέλεσε μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του φετινού καλοκαιριού, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, οι οποίοι παρακολούθησαν μαζί την παράσταση.

Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας “Ιβάν Βάζοφ”, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη ανάγνωση της τελευταίας σωζόμενης τραγωδίας του Ευριπίδη.

Ο Γιάβορ Γκάρντεφ εστιάζει στη διαχρονική αντιπαράθεση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, αλλά και στα ζητήματα εξουσίας, ελευθερίας και ανθρώπινης φύσης.

Στο ρόλο του Διονύσου εμφανίζεται ο Λεονίντ Γιόβτσεφ, ενώ τον Πενθέα υποδύεται ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

Την Αγαύη ερμηνεύει η Λουκία Μιχαλοπούλου, με τους Σάμουελ Φίντζι στο ρόλο του Τειρεσία και Αλέξανδρο Μυλωνά ως Κάδμο να συμπληρώνουν το βασικό καστ, πλαισιωμένοι από Έλληνες και Βούλγαρους ηθοποιούς.

govastiletto.gr – Θεοδωρίδου & Βανδή μαζί on stage: Η μεγάλη έκπληξη στη συναυλία στο Θέατρο Άλσος