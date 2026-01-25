Η Δέσποινα Βανδή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος «Τετ-α-Τετ» και μίλησε για όλους και για όλα.

Η επιτυχημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή της πριν από κάποια χρόνια να αποχωρήσει από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και στην επιλογή της να ακυρώσει συναυλία της στην Τουρκία, η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Έχω κάνει πολύ όμορφες συνεργασίες και δύσκολες συνεργασίες. Δεν είμαι τόσο αφοριστική όμως στους ανθρώπους. Η “κόκκινη γραμμή” μου γενικά ως στάση ζωής και δεν έχει να κάνει μόνο με το τραγούδι είναι ο σεβασμός. Θα μπει “κόκκινη γραμμή” όταν αισθανθώ ότι κάποιος δεν σέβεται. Αυτό προσπάθησα να περάσω και στα παιδιά μου. Ο σεβασμός είναι η μεγαλύτερη αξία γιατί εμπεριέχει και αγάπη.

Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά, αλλά ήταν μια απόφαση που δεν μπορούσα να διαπραγματευτώ για κανένα λόγο. Σήμερα θα το ξαναέκανα. Στη ζωή κάποιες φορές καλείσαι να πάρεις θέση και δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση που δεν μετάνιωσα ποτέ.

Εκτιμώ πάρα πολύ καλλιτεχνικά τον Νότη. Τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Αν έβγαινε και σήμερα να τραγουδήσει θα είχε την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου, γιατί καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία. Δεν μου λείπει από τη νύχτα και τη δισκογραφία. Στο τέλος της ημέρας κανείς δεν θα λείψει από κανέναν. Τα τραγούδια μένουν και ανήκουν σε όλους. Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν ίδια. Τότε ήταν μια περίοδος που οδεύαμε σ’ ένα εκτροχιασμό που ήταν σημαντική η τοποθέτηση που έκανε. Ο κάθε ένας, φυσικά, είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί στα πράγματα όπως θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσα να συνυπάρξω στην ίδια σκηνή. Ήταν μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε», είπε η Δέσποινα Βανδή.

Για την ακύρωση της εμφάνισής της στην Τουρκία, η Δέσποινα Βανδή απάντησε: «Εκεί πέρασα δύσκολα. Έχω φίλους Τούρκους και έχω κάνει συναυλίες στην Τουρκία και έχω ζήσει συγκινητικές στιγμές. Αυτό που πήγα να τους εξηγήσω εκείνο το βράδυ πήρε πολιτική διάσταση. Η μουσική είναι πάνω από αυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν μας, αλλά δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε κιόλας… Δεν γνώριζα και δεν με είχαν ενημερώσει ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση που γινόταν για ένα πανεπιστήμιο είθισται να γίνεται και δεν γινόταν να κατέβει η αφίσα. Όταν με ενημέρωσαν οι μουσικοί μου δεν άλλαζε αυτό…Φύγαμε νύχτα, υπήρξε ένας φόβος. Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Οι ρίζες μου είναι από την Κερασούντα. Γνωρίζω την ιστορία και γνωρίζω τι συμβολίζει ο Κεμάλ. Ήταν και αυτό μια στάση ζωής. Δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν και θα πρόσβαλα όλους τους πόντιους και την οικογένειά μου την ίδια. Μας φυγάδευσαν μέσα στη νύχτα και δεν είχα καταλάβει το εύρος των διαστάσεων που είχε πάρει. Όταν έφτασα στην Αθήνα κατάλαβα. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια. Πάλι δεν θα έκανα διαφορετικά. Μετά από αυτό ακυρώθηκαν όλες οι συναυλίες μου στην Τουρκία».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

