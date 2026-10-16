Μια ιδιαίτερη βραδιά έζησε ο Βασίλης Μπισμπίκης την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την επιστροφή της παράστασης «Σωσμένος» για δεύτερη σεζόν στον Τεχνοχώρο Cartel. Από το πλευρό του δεν θα μπορούσε να λείπει η Δέσποινα Βανδή, η οποία βρέθηκε στις πρώτες θέσεις για να απολαύσει τον αγαπημένο της επί σκηνής.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, στηρίζοντας σταθερά κάθε θεατρικό του βήμα, κατέγραψε με το κινητό της την θερμή υπόκλιση του θιάσου στο τέλος της παράστασης. Στη συνέχεια, μοιράστηκε το σχετικό βίντεο με τους ακολούθους της στο Instagram, αποθεώνοντας τον σύντροφό της και τους συντελεστές για το θερμό χειροκρότημα που απέσπασαν από το κοινό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υπογράφει τη σκηνοθεσία του έργου «Σωσμένος»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υπογράφει τη σκηνοθεσία του έργου «Σωσμένος» του Έντουαρντ Μποντ, το οποίο παρουσιάζεται για δεύτερη σεζόν στον Τεχνοχώρο Cartel. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα του σύγχρονου θεάτρου, με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη να συνεργάζεται επί σκηνής με τη Λένα Κιτσοπούλου.

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