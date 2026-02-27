Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε βίντεο από την κουζίνα, δείχνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της ότι έφτιαξε τσουρέκια και κάλεσε τον Κώστα Καπετανίδη να τα δοκιμάσει.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να έχει μόλις ολοκληρώσει την παρασκευή των τσουρεκιών, τα οποία βρίσκονται σε ταψί πάνω στον πάγκο της κουζίνας, ενώ έχει κάποια ακόμα στο φούρνο.

Ο σκηνοθέτης δοκιμάζει ένα κομμάτι και της λέει ότι τα τρώει «από ευγένεια», προκειμένου, όπως αναφέρει, να διαπιστώσει αν τα έχει φτιάξει σωστά.

Η Δέσποινα Βανδή απαντά στο ίδιο κλίμα, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ο Κώστας Καπετανίδης παίρνει τη μαρμελάδα της κόρης της, Μελίνας, με την τραγουδίστρια να σχολιάζει την κίνησή του. Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Και του χρόνου με υγεία παιδιά!».

govastiletto.gr – Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 19χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη & το ανατρεπτικό look του