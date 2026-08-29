Η Δέσποινα Βανδή έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εφημερίδα «Espresso» και στη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου.

Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε, μεταξύ άλλων, μια τρυφερή εξομολόγηση για τον σύντροφό της και ηθοποιό, Βασίλη Μπισμπίκη.

Ποια εκδοχή του εαυτού σου χρειάστηκε να αφήσεις πίσω για να γίνεις η γυναίκα που είσαι σήμερα;

Θεωρώ πως κάθε εκδοχή με έφερε σε αυτό που είμαι σήμερα, και το αγαπώ το σήμερά μου!

Υπάρχει κάτι που κέρδισες μέσα από την αναγνωρισιμότητα, αλλά ταυτόχρονα ένιωσες ότι σου κόστισε προσωπικά;

Το “κόστισε” είναι βαριά λέξη! Μόνο την αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο γενναιόδωρα. Από κει και πέρα, η δημοφιλία έχει και κάποιες αρνητικές στιγμές, αλλά αυτό συμβαίνει και ισχύει για όλους. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό και να εστιάζεις στο καλό!

Ποιο είναι το μεγαλύτερο “όχι” που έχεις πει τα τελευταία χρόνια;

Έχω πει “όχι” όταν αισθανόμουνα ότι θίγονταν οι προσωπικές μου πεποιθήσεις και αξίες.

Υπάρχει κάποια πλευρά του χαρακτήρα σου που η δημοσιότητα σε ανάγκασε να δημιουργήσεις ως άμυνα και σήμερα προσπαθείς να αποβάλεις;

Θα έλεγα πως παλιότερα ήμουν αρκετά επιφυλακτική με τους ανθρώπους που δεν ήξερα!

Τι έχει αλλάξει μέσα σου από τότε που μπήκε ο Βασίλης στη ζωή σου;

Υπάρχει χαρά, βαθιά αγάπη και ουσιαστική επικοινωνία!

Ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης σου με τον Βασίλη που ο κόσμος δεν βλέπει πίσω από τις φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις;

Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά.

Τι αγαπάς περισσότερο στον Βασίλη;

Είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας! Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση! Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις! Με αλήθεια! Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης!

Υπάρχει κάτι που πλέον δεν ανέχεσαι στη ζωή σου, ενώ παλιότερα το ανεχόσουν;

Δεν κρατάω πια ό,τι με βαραίνει!

govastiletto.gr – Δέσποινα Βανδή: Ξεβάφεται μπροστά στην κάμερα και δείχνει πώς είναι το πρόσωπό της χωρίς μακιγιάζ