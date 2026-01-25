Η Δέσποινα Βανδή έδωσε μια απολαυστική και αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ», όπου εκτός για τον Βασίλη Μπισμπίκη και τα προσωπικά της, αναφέρθηκε και στη μεγάλη και σπουδαία καριέρα που έχει δημιουργήσει.

Μάλιστα, μίλησε και για το ντουέτο που είχε στο J2US με την Άννα Βίσση. Αποκάλυψε ότι είχε γίνει μια συζήτηση για συνεργασία, ωστόσο η οποία δεν συνεχίστηκε. Βέβαια, θα ήθελε να γίνει στο μέλλον.

«Όταν μου είπε στην αρχή ο Νίκος Κοκλώνης ότι θα έρθει η Άννα Βίσση να τραγουδήσει, του είπα να κάνουμε ένα ντουέτο μαζί. Το ήθελα πάρα πολύ. Τώρα το ένα ντουέτο έγινε 20 λεπτά. Επί της ουσίας συναντηθήκαμε στο σπίτι του Νίκου Κοκλώνη, μιλήσαμε και βγήκαν μέσα σε μισή ώρα αυτά τα τραγούδια», αποκάλυψε αρχικά η Δέσποινα Βανδή.

«Το σωστό είναι Βίσση – Βανδή. Δεν έγινε η συνεργασία. Είχε μια τέτοια σκέψη η Άννα, το συζητήσαμε, αλλά νομίζω μετά το άφησε η Άννα. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν ξέρεις σε αυτή τη ζωή. Όλα να τα περιμένεις», συμπλήρωσε.

