Οι τηλεοπτικές κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τη Δέσποινα Βανδή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια που το τελευταίο διάστημα γράφτηκε σε συγκεκριμένο δημοσίευμα ότι θα παρουσιάσει το YFSF, ρωτήθηκε για το αν θα τη δούμε στο μουσικό σόου, ωστόσο η ίδια απέφυγε να απαντήσει.

Η Δέσποινα Βανδή, όταν αντίκρισε τα τηλεοπτικά συνεργεία, είπε: «Τι έγινε πάλι;».

Στη συνέχεια, οι ρεπόρτερ την ενημέρωσαν για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και τη θέλουν να παρουσιάζει το YFSF, με την ίδια να απαντά: «Αλήθεια; Και εγώ πρώτη φορά το ακούω παιδιά».

Σε ερώτηση για το αν θέλει να επιστρέψει τηλεοπτικά, η Δέσποινα Βανδή σημείωσε: «Παιδιά δεν θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι άλλο».

govastiletto.gr -Νίκος Κοκλώνης για την Δέσποινα Βανδή – «Δεν έχουμε τσακωθεί, την θέλω στο πρώτο επεισόδιο του J2US»