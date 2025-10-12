Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε ξανά στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τις μουσικές εμφανίσεις που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στη συμπρωτεύουσα.
