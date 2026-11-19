Οι τηλεοπτικές κάμερες εντόπισαν τη Δέσποινα Βανδή στη φιλανθρωπική συναυλία «Τραγουδάμε μαζί», όπου βρέθηκε επί σκηνής μαζί με 13 ακόμη καλλιτέχνες. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, σε απόσπασμα που προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η αγαπημένη τραγουδίστρια υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των ερμηνευτών, αλλά και των δημιουργών, σε τέτοιου είδους κοινωνικές πρωτοβουλίες

«Είμαστε εδώ για φιλανθρωπικό σκοπό και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει, και με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ απόψε. Είναι πολύ όμορφο. Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, κι εκείνοι δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε, σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών» είπε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή.

Στη συνέχεια, οι δημοσιογράφοι να τη ρώτησαν και για τις φήμες που θέλουν τον Φοίβο να ετοιμάζεται να γράψει τραγούδια στην Άννα Βίσση, με τη Δέσποινα Βανδή να μην απαντά φεύγοντας με χαμόγελο από τις κάμερες.

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