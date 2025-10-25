Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δέσποινα Βανδή αναχώρησε χθες, Παρασκευή 24/10 για τη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια εντοπίστηκε από την κάμερα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και οι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούσαν να μην τη ρωτήσουν για το πολυσυζητημένο περιστατικό με το περιπολικό.

Εξαιτίας μιας μηχανικής βλάβης στο αυτοκίνητό της στη Χαλκιδική, περιπολικό της αστυνομίας την μετέφερε στο ξενοδοχείο της, ένα γεγονός που τότε προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι, η Δέσποινα Βανδή, διατηρώντας την ευγένειά της, δεν θέλησε να επεκταθεί στο θέμα και απάντησε: «Παιδιά, δεν έχω κάτι να πω… σας ευχαριστώ πολύ».

Δείτε το βίντεο:

govastileto.gr – Δέσποινα Βανδή: Όλη η αλήθεια για την μεταφορά της με το περιπολικό – «Αυτό που ακούστηκε ήταν λάθος»