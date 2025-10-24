Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το βράδυ της Πέμπτης 23/10 έκανε πρεμιέρα η θεατρική παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια», που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Φυσικά, το «παρών» έδωσε η Δέσποινα Βανδή, η οποία βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τον σύντροφό της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια παρακολούθησε την παράσταση από την πρώτη σειρά και μετά το τέλος, έκανε λόγο για αριστούργημα.

Η Δέσποινα Βανδή έγραψε στα insta stories της: «Άνθρωποι και Ποντίκια Αριστούργημα», και δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τη στιγμή της υπόκλισης των ηθοποιών στο κοινό, μετά το τέλος της παράστασης.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

