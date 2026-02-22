Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε ένα σπάνιο στιγμιότυπο με τον 19χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη, και παρουσίασε το ξεχωριστό look του.
Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια κοινοποίησε, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία για να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της το νέο hair look του γιου της.
Ο Γιώργος Νικολαΐδης αποφάσισε να πειραματιστεί με τα μαλλιά του, συνδυάζοντας τρεις διαφορετικές αποχρώσεις.
Τα ξανθά μαλλιά του κοσμούν μικρές καρδούλες σε καφέ χρώμα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα.
Δείτε την φωτογραφία:
