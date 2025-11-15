Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δέσποινα Βανδή και η Μαρία Καβογιάννη πραγματοποίησαν χθες, Παρασκευή 14/11, μια νέα βραδινή έξοδο.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια και η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκαν στο Θέατρο Παλλάς, για να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη θεατρική παραγωγή «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού.

Μια θεατρική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό μια πολυδιάστατη θεατρική εμπειρία που ενώνει την ποίηση, τη μουσική και τη θεατρική αφήγηση.

Η Δέσποινα Βανδή και η Μαρία Καβογιάννη έφτασαν στο Παλλάς, λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση και το govastiletto.gr βρισκόταν εκεί, όπου και απαθανάτισε τις δύο φίλες.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

