Ο Τόνυ Κονταξάκης μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στην Ελισάβετ Οικονόμου. Ο μουσικός, συνθέτης και διευθυντής ενορχήστρωσης του The Voice μίλησε για τον Ακύλα, που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στην Eurovision, ενώ προχώρησε σε μια αποκάλυψη για το τραγούδι που είχε γράψει στην Δέσποινα Βανδή και δεν πήγε ποτέ Eurovision.

«Ο Ακύλας φαίνεται πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης. Είναι συμπαθέστατος καταρχάς και όλη η ιστορία με τη μαμά του και τα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει το κομμάτι, παρ’ ότι είναι τέτοιου είδους κομμάτι, το οποίο εγώ μουσικά δεν μπορώ να το υποστηρίξω όσο τον Good Job Nicky, γιατί μουσικά ο Good Job Nicky είναι σε άλλο επίπεδο. Πιστεύω ότι ο Ακύλας έχει αρκετές πιθανότητες να πάει πάρα πολύ καλά στη Eurovision.

Μπορεί να γίνει viral όπως πρέπει στη σημερινή εποχή, τα κομμάτια να γίνονται. Η Eurovision πανηγυράκι δεν είναι, είναι γιορτή, έχουν δουλέψει σοβαροί άνθρωποι για να στείλουν τραγούδια εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν βγει οι ABBA, η Βίκυ Λέανδρος, η Σελίν Ντιόν, ο Τζόνι Λόγκαν…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τόνυ Κονταξάκης αποκάλυψε ότι το τραγούδι που είχε γράψει για τη Δέσποινα Βανδή, με τίτλο «Δεν είσαι εδώ», δεν πήγε ποτέ στη Eurovision.

«Νομίζω πως μετά μπήκε σε δίσκο μετά της Δέσποινας, το «Δεν είσαι εδώ». Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία αλλά ήταν άλλη εποχή, τότε ήταν της μελωδίας… Τώρα δεν θα πήγαινε καλά πιστεύω. Τότε θα πήγαινε καλά. Αλλά αργήσαμε να δώσουμε την υποψηφιότητα και πήγε η Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Εκείνη την εποχή δηλαδή, τώρα μιλάμε για προ Χριστού, έτσι; Τώρα δεν θα το ‘κανα. Θέλει παραγωγές άλλου είδους. Θέλει αυτό που είδαμε δηλαδή, παιδιά νέα που δεν τους ξέρει κανείς αλλά έχουν μεγάλο ταλέντο» σημείωσε ο Τόνυ Κονταξάκης.

