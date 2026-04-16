Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισαν οι τηλεοπτικές κάμερες τη Δέσποινα Βανδή μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, κατά την επιστροφή τους από τις πασχαλινές διακοπές στην Κρήτη.

Το ζευγάρι επέστρεψε στην Αθήνα, με τους δημοσιογράφους να τους περιμένουν για δηλώσεις, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα επαγγελματικά σχέδια της τραγουδίστριας.

Η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε ευγενική, αλλά ιδιαίτερα φειδωλή στις δηλώσεις της, αποφεύγοντας να απαντήσει αναλυτικά στα ερωτήματα των ρεπόρτερ.

Όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που τη θέλουν να μετακομίζει στο νυχτερινό κέντρο Hotel Ερμού, η τραγουδίστρια περιορίστηκε σε μια σύντομη απάντηση, λέγοντας: «Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαΐου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Κέντρο Αθηνών».

Να θυμίσουμε ότι, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασαν τις ημέρες του Πάσχα στην Κρήτη, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας, επιλέγοντας χαλαρούς ρυθμούς.

