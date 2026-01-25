Το J2US ετοιμάζεται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέκτες μας και αυτή τη χρονιά οι εκπλήξεις θα είναι πολλές.

Ένα από τα πράγματα που θα αλλάξουν, είναι η αντικατάσταση της Δέσποινας Βανδή. Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης, δεν θα μπορέσει να βρεθεί στην κριτική επιτροπή.

Όπως μετέφεραν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», υπάρχει μια σκέψη να βρεθεί στην κριτική επιτροπή μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια, που θα είναι όνομα – έκπληξη.

Παράλληλα, θα είναι 10 με 13 καινούργια ζευγάρια, αλλά και 3 από το παρελθόν, από προηγούμενους κύκλους του μουσικού διαγωνισμού. Νέα πρόσωπα θα βρεθούν και στο backstage της εκπομπής.

govastiletto.gr – J2US: Χωρίς τη Δέσποινα Βανδή επιστρέφει το μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη – Η «ανακοίνωση» του παραγωγού