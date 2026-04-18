Δέσποινα Βανδή: Ποιος είναι ο άντρας που ήταν μαζί της στο κέντρο της Αθήνας; Δείτε φωτογραφίες

Η Δέσποινα Βανδή δεν μας έχει συνηθίσει σε απρόσμενες εμφανίσεις, για αυτό και κάθε φορά που την βλέπουμε κάπου τυχαία, είναι για εμάς μια ευχάριστη έκπληξη. Η τραγουδίστρια εθεάθη στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με ένα άντρα που μας θυμίζει κάτι.

Ο λόγος για τον Άγγελο Κοταρίδη, γνωστό επιχειρηματία και φίλο της τραγουδίστριας. Οι δυο τους απόλαυσαν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας, στις περιορισμένες στιγμές χαλάρωσης που τους επιτρέπει να έχουν το πιεστικό τους πρόγραμμα.

Η τραγουδίστρια προτίμησε για τη βόλτα της να φορέσει κάτι casual, επιλέγοντας χαμηλά παπούτσια, που όμως τα συνδύασε εκπληκτικά με μια κλασσική Channel τσάντα, ένα αξεσουάρ που απογειώνει το look της.

Ο Άγγελος Κοταρίδης πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και συνέταιρος σε πολλά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο χώρο των επιχειρήσεων, γεγονός που τον έχει καταστήσει σε ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της νυχτερινής και επιχειρηματικής σκηνής στην Ελλάδα.

Ο ίδιος προτιμά να κρατάει χαμηλό προφίλ. Ωστόσο, οι φιλίες που διατηρεί με πολλούς επώνυμους Έλληνες δεν του επιτρέπουν να περάσει απαρατήρητος.

