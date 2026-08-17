Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με μπικίνι στα 57 της και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο κορμί της

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Η Δέσποινα Βανδή σε απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση, και με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, χάρισε στους διαδικτυακούς φίλους της ένα ξεχωριστό πρωινό στιγμιότυπο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στέλνοντας μια γλυκιά και παράλληλα εντυπωσιακή «καλημέρα», που δεν πέρασε απαρατήρητη.