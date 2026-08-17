Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με μπικίνι στα 57 της και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο κορμί της

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Η Δέσποινα Βανδή σε απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση, και με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, χάρισε στους διαδικτυακούς φίλους της ένα ξεχωριστό πρωινό στιγμιότυπο.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στέλνοντας μια γλυκιά και παράλληλα εντυπωσιακή «καλημέρα», που δεν πέρασε απαρατήρητη.
Ποζάροντας με χαλαρό, καλοκαιρινό στυλ, η Δέσποινα Βανδή συνδύασε ένα γκρι αμάνικο top με ένα ριγέ μπλε-λευκό μαγιό και σκούρα γυαλιά ηλίου.
Το φυσικό της look, τα λυμένα μαλλιά και το χαμόγελό της ανέδειξαν για μια ακόμα φορά την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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