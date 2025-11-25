Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσαν το «παρών» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στην επίσημη προβολή της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.

Ο ηθοποιός, που έχει κεντρικό ρόλο στην ταινία, δέχθηκε τη στήριξη της συντρόφου του σε μια βραδιά γεμάτη τρυφερότητα και αγκαλιές.

Η εμφάνισή τους έκλεψε τα βλέμματα, ενώ παράλληλα ανέδειξε το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για τα επαγγελματικά βήματα ο ένας του άλλου. Το παρών σε αυτή τη σημαντική στιγμή του ηθοποιού, έδωσαν και οι γονείς του με τους οποίους ο Βασίλης Μπισμπίκης πόζαρε για πρώτη φορά για τον φωτογραφικό φακό.

Η ταινία του Οικονομίδη παρουσιάζεται ως ένα δυνατό αστικό δράμα που βυθίζεται στον σκοτεινό κόσμο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Με στοιχεία που θυμίζουν αρχαία τραγωδία, το έργο πραγματεύεται έννοιες όπως η απώλεια, η μοίρα και η πανανθρώπινη αγωνία για επιβίωση.

Στο καστ συμμετέχει ένα ιδιαίτερα δυνατό σύνολο ηθοποιών: Εκτός από τον Βασίλη Μπισμπίκη οι: Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος και πολλοί ακόμη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με στόχο να αποτυπωθεί η ωμή και πολυεπίπεδη όψη της αστικής Ελλάδας.

Δείτε φωτογραφίες από την λαμπερή βραδιά:

Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του

Βασίλης Μπισμπίκης-Δέσποινα Βανδή-Λάκης Λαζόπουλος

Βασίλης Μπισμπίκης-Γιάννης Οικονομίδης-Δέσποινα Βανδή

