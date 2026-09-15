Ακόμη μία κοινή δημόσια έξοδο πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας (14/09) η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη που προσφέρει ο ένας στον άλλον, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στη δημοσιογραφική προβολή της νέας σειράς του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», στην οποία ο ηθοποιός κρατά πρωταγωνιστικό ρόλο, στηρίζοντάς τον ενεργά σε κάθε του σημαντικό επαγγελματικό βήμα.

Το ζευγάρι έφτασε μαζί στον χώρο της εκδήλωσης, στον Θερινό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε και ένας από τους στενούς φίλους τους, ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος, επίσης συμμετέχει στη σειρά ως τραγουδοποιός.

Το ζευγάρι καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό, ιδιαίτερα ευδιάθετο!

Η σχέση της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη ξεκίνησε το 2021. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η Δέσποινα Βανδή, από την πρώτη τους συνάντηση υπήρξε ένας ιδιαίτερος «ηλεκτρισμός». Τον Νοέμβριο του 2021 πραγματοποίησαν μία από τις πρώτες επίσημες εξόδους τους ως ζευγάρι κι έκτοτε δεν έκρυψαν τον έρωτά τους.

Ο ρόλος του Βασίλη Μπισμπίκη στη σειρά του MEGA

Έντονος χαρακτήρας από μικρό παιδί, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ταυτόχρονα όμως, είναι δοτικός, γενναιόδωρος και μεγαλόψυχος, ικανός να θυσιαστεί για τους αγαπημένους του. Υπερασπίζεται το δίκαιο όλων, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, θα πέσει ακόμη και στη φωτιά για να τους σώσει. Είναι η προσωποποίηση της λεβεντιάς και της τιμιότητας κι όλοι όσοι τον γνωρίζουν, τον εκτιμούν και τον σέβονται. Άξιος άνθρωπος, έγινε επιτυχημένος τυροκόμος, με μια επιχείρηση ξακουστή σε όλη την Κρήτη. Την ίδια στιγμή όμως, η κτητικότητα και η ζήλεια του, γίνονται -κάθε φορά- αιτία για το άδοξο τέλος των προσωπικών σχέσεών του. Όλα αλλάζουν, όταν μπαίνει στη ζωή του η Μαρκέλλα, την οποία ερωτεύεται παράφορα.

Τι θα δούμε στα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο η πολυσυζητημένη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» πλαισιώνονται από ένα εξαιρετικό καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου – που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» – σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Δέσποινα Βανδή για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»