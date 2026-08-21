Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα άλμπουμ γεμάτο εικόνες από το φετινό καλοκαίρι της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε 20 μαγικά φωτογραφικά καρέ που αποτυπώνουν με τον πιο όμορφο τρόπο τις στιγμές που ξεχώρισε μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Θάλασσα, ήλιος, χαμόγελα, χαλαρές στιγμές και αγαπημένα πρόσωπα συνθέτουν το προσωπικό της φωτογραφικό ημερολόγιο.

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ έχουν οι φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ πρωταγωνιστούν ακόμη αγαπημένοι φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό της κύκλο. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος Βλάχος.

«Τι καλοκαίρι κι αυτό! Υπήρξε μέρα που χώρεσε όλο τον Αύγουστο! Αγάπη, αληθινοί άνθρωποι, αληθινό μοίρασμα, ξεγνοιασιά κι ένας ήλιος να φωτίζει την παιδικότητα των ψυχών μας, που ζωντανεύει κάθε τέτοια εποχή!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

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