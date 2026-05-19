Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η Δέσποινα Βανδή βάφτισε την κόρη αγαπημένων της φίλων το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, με την τραγουδίστρια να ανεβάζει σχετικά στιγμιότυπα στα social media. Κρατώντας χαμηλούς τόνους, το ζευγάρι και η νονά επέλεξαν μια σεμνή τελετή για λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Μαμά και κόρη το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου δημοσίευσαν στα social media τις επίσημες φωτογραφίες της βάφτισης.

Μετά το τέλος της τελετής, ακολούθησε δεξίωση στον Αστέρας Βουλιαγμένης, όπου το εορταστικό κλίμα συνεχίστηκε. Η Δέσποινα Βανδή διασκέδασε τους καλεσμένους, τραγουδώντας γνωστές επιτυχίες της και χαρίζοντας μια ξεχωριστή μουσική νότα στη βραδιά.

