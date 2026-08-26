Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μοιράστηκαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης σε πρόσφατη βραδινή τους έξοδο.

Η τραγουδίστρια πήρε το μικρόφωνο και, έχοντας στο πλευρό της την ορχήστρα, ερμήνευσε το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», το οποίο είχε πρωτοτραγουδήσει η Βίκυ Μοσχολιού.

Τη στιγμή που ακούστηκαν οι στίχοι «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα», η Δέσποινα Βανδή έδειξε τον σύντροφό της, κάνοντας την αφιέρωση ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η όμορφη στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και σύντομα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media.

Το ζευγάρι απολάμβανε τη βραδινή του έξοδο, ενώ οι γύρω θαμώνες διασκέδαζαν μαζί τους. Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή έδωσε στη συνέχεια το μικρόφωνο σε μια νεαρή κοπέλα που βρισκόταν δίπλα της, τραγουδώντας μαζί της.

♬ πρωτότυπος ήχος – Giwta_kou

Govastiletto.gr – Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με μπικίνι στα 57 της και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο κορμί της