Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης ταξίδεψαν μαζί στο Βερολίνο, μοιράζοντας στιγμιότυπα από την παραμονή τους στη γερμανική πρωτεύουσα μέσα από τα social media.

Αφορμή για το ταξίδι τους αποτέλεσε η συμμετοχή του ηθοποιού στο Greek Film Festival Berlin, όπου προβάλλεται η ταινία Σπασμένη Φλέβα, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Το ζευγάρι συνδύασε επαγγελματικές υποχρεώσεις με στιγμές χαλάρωσης, απολαμβάνοντας την πόλη και περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί. Η τραγουδίστρια, που διανύει μια δημιουργική περίοδο, βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της, στηρίζοντας ενεργά την πορεία του.

Από την άλλη, ο Βασίλης Μπισμπίκης συμμετέχει στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας τη νέα του κινηματογραφική δουλειά.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα η Δέσποινα Βανδή είχε εκφράσει δημόσια την υπερηφάνειά της για τον σύντροφό της, μετά τη διάκρισή του στο San Francisco Greek Film Festival 2026, όπου τιμήθηκε με το Βραβείο Επιτροπής για Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία.

