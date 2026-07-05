Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης ξεκίνησαν τις διακοπές τους, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ερωτευμένο ζευγάρι περνάει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς και απολαμβάνει τον ήλιο και τις βουτιές του στη θάλασσα.

Το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από το σκάφος με το οποίο κάνει διακοπές με τον ηθοποιό σύντροφό της, αλλά και από το δείπνο που απήλαυσαν με θέα το ηλιοβασίλεμα, μαζί με την παρέα τους.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

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