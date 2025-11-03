Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψαν στην Αθήνα έπειτα από ένα σύντομο, αλλά άκρως ρομαντικό ταξίδι στη Ρώμη, με αφορμή τα γενέθλια του ηθοποιού.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε από τους φωτογράφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», την ώρα που οι κάμερες προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν μια δήλωση.

Το ταξίδι των δύο καλλιτεχνών στην «αιώνια πόλη» αποτέλεσε μια μικρή απόδραση από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, κατά την επιστροφή τους, οι δημοσιογράφοι τους περίμεναν ήδη στην αίθουσα αφίξεων.

Με διακριτικότητα και χαμόγελο, η Δέσποινα Βανδή περιορίστηκε στη φράση: «Παιδιά, ευχαριστώ πολύ», ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης, όταν δέχτηκε ευχές για τα γενέθλιά του, απάντησε επίσης ευγενικά: «Ευχαριστώ πολύ».

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, το ζευγάρι απέφυγε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency