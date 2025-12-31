Η Δέσποινα Βανδή και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκαναν ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη, μετά από ένα άκρως επιτυχημένο τετραήμερο στο Κέντρο Αθηνών.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει αρκετούς φίλους στη συμπρωτεύουσα και έτσι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με το σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη για να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν, μάλιστα, βίντεο στο TikTok από τη βραδινή έξοδο του ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, μαζί με το γνωστό τραγουδιστή και φίλους τους, διασκέδασαν με τη ψυχή τους σε γνωστό μπαρ της πόλης, γιορτάζοντας έστω και αργά τα Χριστούγεννα, μιας και τις ημέρες των γιορτών έχουν εμφανίσεις στο νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

govastiletto.gr – «Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Οι τρυφερές ευχές του Μπισμπίκη στη Δέσποινα Βανδή για τη γιορτή της